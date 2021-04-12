الرئاسة الروسية: تصريحات بلينكن ضد روسيا فقدت قيمتها

أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، إلى أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول ما يصفها بـ “الأعمال العدوانية الروسية” فقدت قيمتها بسبب كثرة تكرارها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله اليوم تعليقاً على كلام بلينكن إن كل الدعوات للتخلي عن أي “أعمال عدوانية والتهديد بإجبارنا على دفع الثمن فقدت قيمتها” مضيفاً “كلما أكثرت من مثل هذه التصريحات قللت من قيمتها”، متابعا “أكرر مرة أخرى أن روسيا لم تمثل سابقاً ولا تمثل أي خطر على أحد ولم تقم بأي أعمال عدوانية”.

وكان بيسكوف أكد مؤخراً أن روسيا لا تهدد أي دولة بما فيها أوكرانيا وأن الجيش الروسي يتحرك على الأراضي الروسية في الاتجاهات التي يعتبرها ضرورية.

يذكر أن بلينكن هدد في حديث لقناة أن بي سي الأمريكية بشأن الوضع في أوكرانيا بـ “عواقب محتملة” لروسيا من جانب واشنطن إذا واصلت ما وصفه بـ “أعمالها العدوانية”.