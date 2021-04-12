خارجية فلسطين تؤكد مواصلة الاحتلال انتهاكاته استهتار بالمجتمع الدولي

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددا، أن تخاذل المجتمع الدولي وضعف مواقفه وردود أفعاله تجاه جريمة الاستيطان يشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم بحماية قوات الاحتلال والتي كان أحدثها استيلاءهم على مساحات من أراضي الفلسطينيين في بلدة بيت آمر في الخليل واعتداءهم على عدد من المواقع الأثرية والتاريخية الفلسطينية في أريحا ونابلس ومناطق متفرقة بالضفة الغربية واعتداءاتهم اليومية على الفلسطينيين في الأغوار الشمالية لتهجيرهم.

ولفتت الخارجية إلى أن مواصلة الاحتلال انتهاكاته بحق الفلسطينيين استهتار واضح بالمجتمع الدولي وقراراته واستخفاف بإعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان.