غرام الذهب يتراجع ألفي ليرة محليا

انخفض سعر غرام الذهب عيار الـ 21 في السوق المحلية اليوم ألفي ليرة سورية عن سعره يوم أمس.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم فقد سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 150 ألف ليرة سورية، وسعر شراء 149500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 128571 ليرة وسعر شراء128071ليرة.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية ووزعت أرقام هاتف للشكاوي (2248005- 0991937718).