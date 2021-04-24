مطالب خدمية للأهالي العائدين لحي عشيرة بمدينة حمص

البعث ميديا|| حمص – صديق محمد

مع زيادة عودة العائلات المهجرة إلى حي عشيرة بمدينة حمص والذي يضم حالياً أكثر من 1800 عائلة زادت متطلبات أهالي الحي بمختلف القطاعات الخدمية وخاصة الكهرباء والمياه.

حيث تركزت مطالب الأهالي خلال اجتماعهم اليوم مع محافظ حمص وقائد شرطة حمص على ضرورة تأمين الكهرباء للعديد من من الشوارع إضافة لتحسين واقع الكهرباء من خلال تركيب محولات جديدة أو زيادة استطاعات عدد من المحولات وتأمين المياه وصيانة شبكة المياه وزيادة ضخ كميات التي تصل لبعض الشوارع مع انشاء مركز صحي يخدم أهالي الحي والعمل على افتتاح منفذ بيع للسورية للتجارة بالحي إضافة لزيادة عدد السرافيس ووسائل النقل التي تخدم الحي وتعبيد عدد من الشوارع وزيادة أيام ترحيل القمامة وفتح بعض الشوارع واستكمال انجاز مشروع الصرف الصحي .

وأشار محافظ حمص المهندس بسام بارسيك أن اللقاءات مستمرة مع مختلف الأحياء والمناطق لدراسة الواقع الخدمي والعمل على تحسينه وفق الامكانيات المتاحة ،مشيراً لأهمية تعاون الأهالي ولجنة الحي مع بقية المؤسسات الخدمية خاصة بما المدراء المختصين بمتابعة كافة الطلبات المطروحة وتنفيذها حسب الأولويات والإمكانيات المتاحة .

من جهته أشار قائد شرطة حمص أن دوريات قوى الأمن الداخلي منتشرة بكافة أحياء المدينة لتعزيز حالة الأمان والاستقرار وأن للأهالي دور هام بالتعاون مع قيادة الشرطة بالابلاغ عن أي سرقة لمنع حدوثها ومحاسبة المخالفين .

بدوره رئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبد الله البواب أكد أنه سيتم العمل على وضع خطة لتعبيد الطرقات والشوارع بالحي مع استكمال إنارة الشوارع إضافة لتلبية كافة احتياجات الحي وفق الامكانيات المتاحة .

مدير كهرباء حمص المهندس صالح عمران أوضح أن واقع الكهرباء بالحي مرتبط بشكل كبير بالاستجرار الغير مشروع من قبل البعض وأن شركة كهرباء حمص ستعمل على تركيب قواطع 16 أمبير لكل من يأخذ الكهرباء بشكل غير مشروع للحفاظ على واقع الشبكة الكهربائية .

كما تم خلال الاجتماع طرح واقع عمل مؤسسة المياه لتحسين واقع المياه وضبط عمليات الاستجرار الغير مشروع إضافة للبدء بالعمل على زيادة ضخ الكميات المخصصة للحي بعد البدء بتركيب عدادات للأهالي .