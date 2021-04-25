قمة روسية أميركية محتملة في حزيران المقبل

ذكر مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف اليوم أن القمة الروسية الأميركية قد تنعقد في حزيران المقبل مؤكداً وجود موعد مبدئي لها.

وقال أوشاكوف على قناة “روسيا 1” رداً على سؤال حول موعد الاجتماع بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن: “الاجتماع في حزيران… ويوجد موعد محدد”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان العمل على القمة المحتملة بدأ أم لا قال أوشاكوف: “ليس بعد ولكن تم استلام الإشارة وسنرى… سنتخذ قراراً بالطبع اعتماداً على العديد من العوامل”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف أعلن أول أمس أن تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يحتاج إلى إرادة سياسية متبادلة مشيراً إلى أن بلاده لم تكن السبب في تدهور هذه العلاقات.