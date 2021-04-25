مجددا.. مطالبة فلسطينية لمجلس الأمن بوقف جرائم الاحتلال

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددا، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات وتدابير عملية كفيلة بوقف جرائم الاحتلال بحقه.

وشددت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا على أن عزوف مجلس الأمن عن ممارسة مهامه كما هو منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وعدم تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية يحوله إلى منتدى عالمي يقف عند حدود تشخيص الحالة لا يلتزم بمسؤولياته بصفته أعلى هيئة دولية يقع على عاتقها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ما يؤدي إلى عدم إلزام “إسرائيل” بوقف انتهاكاتها وإنهاء استيطانها واحتلالها.

وأدانت الخارجية عدوان الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس ببلدتها القديمة وأحيائها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.