جنائية طرطوس تصادر قطعاً أثرية تعود للقرن الثالث عشر ق.م

البعث ميديا || طرطوس- وائل علي

تمكن فرع الأمن الجنائي بطرطوس من مصادرة مجموعة كبيرة من القطع الأثرية وغير الأثرية والتراثية التي شملت أوانٍ زجاجية وفخارية ونقودٍ ذهبية وفضية وبرونزية وتماثيل وتمائم وخواتم وأختام وأقراط ذهبية ومشابك شعر عاجية وسراج فخارية وبرونزية وأدوات زينة وغيرها.

ويقول مروان حسن مدير دائرة آثار طرطوس : لقد تبين للجنة التابعة للدائرة التي كشفت على المصادرات أن معظم القطع أثرية وتعود إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد /البرونز الحديث/ والفترة الرومية والبيزنطية والهلنستية والإسلامية ، وتم تسليم القطع إلى متحف طرطوس.

وقد أثنت المديرية العامة للآثار والمتاحف ودائرة آثار طرطوس على جهود فرع الأمن الجنائي وكل من ساهم في حماية القطع الأثرية من النهب والسرقة.