حزب لبناني: الانتخابات الرئاسية في سورية استكمالٌ للحرب ضد الإرهاب

أوضح نعمان شلقن الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في سورية استحقاق دستوري مكمل للحرب التي يخوضها الشعب السوري ضد الإرهاب وأدواته.

وأشار شلق في تصريح لمراسل سانا في بيروت إلى أن من حق الشعب السوري تقرير مستقبل بلاده من خلال هذا الاستحقاق الدستوري لافتاً إلى أن سورية تعرضت لإرهاب دولي ومؤامرة كونية بسبب مواقفها الوطنية والقومية المشرفة وتمكنت بفضل صمود شعبها وبطولات جيشها وشجاعة قيادتها من إفشال هذه المؤامرة ودحر هذا الإرهاب وأدواته في معظم المناطق.

وبين أن سورية تؤكد مجدداً اليوم من خلال هذا الاستحقاق الدستوري استعدادها الدائم لدحر مؤامرات دول الإرهاب مشدداً على أنها ستنتصر لأنها صاحبة حق.