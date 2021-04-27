من «تويتر»..تحديث جديد مخصص لـ “لقاحات كورونا”

أعلنت منصة “تويتر” عن إطلاقها تحديثا جديدا لنسختيها المكتبية والخاصة في الهواتف المحمولة، ستكون مخصصة لـ”لقاحات كورونا”.

وبحسب ما نشره موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، سيعمل تحديث “تويتر” الجديد على إضافة مربع جديد لكافة التغريدات الخاصة بـ”لقاحات كوفيد 19″.

وستهتم تلك المربعات الجديدة على “تويتر” في الجداول الزمنية للمستخدمين على تقديم الحقائق بشأن لقاحات “كوفيد 19”.

​وستظهر تلك المربعات في الجزء العلوي من جداولهم الزمنية عبر منصة تويتر، بمعلومات مؤكدة حول لقاحات “كوفيد 19”.

وقالت شركة تويتر في تغريدة: “نظرا لأن لقاحات كوفيد 19 أصبحت متاحة على نطاق واسع، فإننا نريدك أن تتمكن من الوصول إلى أحدث معلومات اللقاح في بلدك”.