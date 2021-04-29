ارتفاع في درجات الحرارة

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 10 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وبحسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

وبالنسبة للرياح، ذكرت المديرية أنها غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتبقى درجات الحرارة غداً أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 10 درجات مئوية، والجو حار وصحو بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمي في المناطق الشرقية والبادية كما تنشط سرعة الرياح الغربية.