وزيرة الشؤون الاجتماعية تكرّم الفريق الفائز بالمسابقة العالمية للذكاء الصنعي

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة

كرّمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبدالله بحضور محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم فريق الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية الفائز بالمرتبة الأولى عالمياً في مسابقة الذكاء الصنعي للعام الثاني على التوالي والفائزين في المسابقة الوطنية للنمذجة والمحاكاة التي يقيمها فرع اللاذقية للعام الثاني على التوالي.

و خلال زيارتها إلى مقر فرع الجمعية اطلعت الوزيرة عبدالله مع المحافظ السالم على الأنشطة والمبادرات التي أطلقتها الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية فرع اللاذقية والفئات المستهدفة من هذه الأنشطة و البرامج و أثناء تجوالها و لقاءاتها اطلعت الوزيرة عبدالله على أهم المشاريع في حاضنة تقانة المعلومات ونادي الروبوت.

كما التقت المسرّحين من الجيش العربي السوري الذين اتّبعوا برنامجا تدريبياً لقيادة الحاسب الآلي ضمن المبادرة التي أطلقتها الجمعية لتدريب المسرّحين المقبولين بمسابقة التوظيف في الجهات العامة من الفئة الأولى برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتعاون مع محافظة اللاذقية و تتضمن المبادرة تدريب 116 مسرحاً ممن أبدوا رغبتهم في اتباع الدورة والاستفادة منها لتمكينهم وتحسين قدراتهم خلال أدائهم الأعمال المطلوبة منها في الوظائف التي تمّ قبولهم فيها بالجهات العامة.

وتمّ الاطلاع خلال الزيارة على مبادرة تدريب مستفيدي جمعية المساعي الخيرية لكفالة الأيتام على علوم الروبوت ضمن حملة أيام الاسرة السورية.

وخلال زيارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل و محافظ اللاذقية لمقر الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية فرع اللاذقية تمّ توزيع شهادات مبادرة تدريب المسرحين و حملة أيام الاسرة السورية ” تدريب مستفيدي جمعية المساعي الخيرية للايتام “.

وجرى تكريم المراكز الاولى بمسابقة النمذجة والمحاكاة والذكاء الصنعي و مشاريع حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات و مشاريع نادي الروبوت و السادة مسرحي الجيش العربي السوري (الفئة الأولى) الذين استكملوا تدريبات رخصة قيادة الحاسب “ICDL” في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية فرع اللاذقية .