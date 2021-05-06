مسؤولون في الحزب والدولة بحلب يضعون أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول

بمناسبة عيد الشهداء قام المسؤولون في الحزب والدولة بحلب بزيارة ضريح الجندي المجهول في حي حلب الجديدة ووضعوا أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء وقرؤوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة .

كما زاروا جرحى أبطال الجيش العربي السوري في المشفى العسكري تقديراً لتضحياتهم وبطولاتهم التي سطروها في سبيل الوطن وتمنوا لهم الشفاء العاجل.

وأشاد الرفاق أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور و محافظ حلب حسين دياب وقائد المنطقة الشمالية اللواء هيثم رسوق ، وقائد شرطة المحافظة اللواء عصام الشلي ، بتضحيات أبطال الجيش العربي السوري وبالبطولات التي سطروها في معارك الشرف والكرامة والعزة ضد الإرهاب وداعميه وضد أعداء الوطن .

وأكدوا أن الدماء الطاهرة والذكية التي روت تراب الوطن ستبقى منارة للأجيال وعنواناً لكل معاني التضحية والفداء ، مشيرين إلى أن سورية اليوم أكثر عزيمة وإرادة وتصميماً على تطهير كامل ترابها من الإرهاب مهما بلغت التضحيات بقيادة ربان هذه الأمة وحاميها وصانع انتصاراتها السيد الرئيس بشار الأسد الذي قاد سفينة الوطن إلى بر الأمان بكل حكمة وشجاعة واقتدار .

وعبر أبطال الجيش الجرحى عن إيمانهم وثقتهم بالنصر ، مشيرين إلى أنهم ينتظرون أن تندمل وتشفى جراحهم ليلتحقوا بمواقعهم العسكرية لاستكمال معركة الشرف والعزة حتى تطهير كامل تراب الوطن من الإرهاب ، مؤكدين أنهم على العهد والوفاء خلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد حتى إسقاط كل المشاريع التآمرية ضد سورية ودحر العدوان وقوى الشر عن أرض الوطن الطاهرة .

شارك في زيارة الضريح وجرحى الجيش رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد المدلجي، وعدد من ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي .

حلب – معن الغادري