في ذكرى ٦ من أيار عيد الشهداء مسير شموع في مدينة السقيلبية

البعث ميديا || حماة – حسان المحمد:

بمناسبة ذكرى السادس من أيار عيد الشهداء و تكريما وتخليدا لأرواح من ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء للوطن ، نظمت مسيرة شموع في مدينة السقيلبية رفع خلالها العلم الوطني و صور الشهداء وذلك انطلاقا من دوار الشهداء.

وحضر المسيرة الرفيقان امين فرع حماة للحزب المهندس اشرف باشوري ومحافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي

حيث أكدا أمين الفرع والمحافظ أن دماء الشهداء التي أصبحت شموعا تضيء دروب الأجيال القادمة لن تذهب هدرا لأن أبناء سورية الشرفاء يحافظون على الأمانة ويواصلون العمل للدفاع عن وطنهم ، مؤكدين الوفاء لذكرى الشهداء وأننا نستمد من ذويهم الصبر والقوة لنبقى صامدين في مواجهة هذه الحرب الكونية التي تستهدف الوطن بجميع أبنائه و طوائفه.

شارك في المسير أعضاء قيادة فرع الحزب ومجلس الشعب وفعاليات دينية وأهلية.