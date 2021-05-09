تكريم ٤٠٠ من أسر الشهداء والجرحى والمفقودين في ناحية القمصية

البعث ميديا- طرطوس- وائل علي:

بمناسبة عيد الشهداء وبحضور الرفيق د.محمد حسين أمين فرع طرطوس للحزب وعليا محمود رئيس مجلس المحافظة وبسام محمود نائب المحافظ وعدد من ضباط الجيش العربي السوري قام عدد من أبناء المجتمع المحلي بالتعاون مع فريق نبض وطن بتكريم أربعمئة أسرة شهيد ومفقود وجريح في مطعم نسيم الروح بقرية درتي – ناحية القمصية بمنطقة الشيخ بدر .

وحضر التكريم معاون قائد الشرطة وأمين وأعضاء قيادة شعبة الحزب في الشيخ بدر ومدير المنطقة ورئيس مجلس المدينة وفعاليات رسمية وحزبية ودينية وشعبية.