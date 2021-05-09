مالفاتو تفوز بـــ”جائزة غونكور للرواية الأولى”

الكاتبة والصحفية إميليين مالفاتو تحصد “جائزة غونكور للرواية الأولى” عن روايتها “فليبكِكِ دجلة”.

حصدت الكاتبة والصحفية إميليين مالفاتو “جائزة غونكور للرواية الأولى” عن روايتها “فليبكِكِ دجلة”(منشورت إليزاد/تونس/2020).

وتروي مالفاتو الآتية من عالم الصحافة في 80 صفحة، القصة المؤلمة لمحنة أصابت شابة على ضفاف نهر دجلة عندما حملت خارج إطار الزواج.

ومنحت لجنة التحكيم الجائزة الفرنسية التي التأمت بتقنية الفيديو، “جائزة غونكور للسيرة” لبولين دريفوس عن فيلم “بول موران” (دار غاليمار)، أما “جائزة غونكور للشعر” فذهبت لجاك روبو (88 عاماً) عن مجمل أعماله.