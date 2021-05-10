تحضيراً لامتحان الشهادتين.. اجتماع افتراضي عبر المنصة التربوية السورية
خاص – البعث ميديا – فراس باشا
تحضيراً لامتحان الشهادتين عقد اليوم اجتماع افتراضي عبر المنصة التربوية السورية جمع وزراء التربية والداخلية والإدارة المحلية والمحافظون وقائد الشرطة في كل محافظة ومدراء التربية في عموم محافظات القطر .
وناقش المحافظون جهوزية المراكز الامتحانية وتذليل الصعوبات وتوفير المحروقات لوسائل النقل وجهوزية الكادر الرقابي والصحي – والإجراءات الاحترازية إضافة لتعقيم القاعات.
وتحدث محافظ ريف دمشق المهندس معتز جمران عن استعداد المحافظة للعملية الامتحانية , وجهوزية وسائل النقل للكادر الرقابي – وتأمين الأسئلة ونقلها بسرية تامة مع قيادة شرطة المحافظة ,مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادتين 88000 ألف طالب وطالبة موزعين على 789 مركز امتحاني في 12 منطقة تعليمية, إضافة لتجهيز 5 مراكز تصحيح في قطنا والقطيفة والنبك ودمشق.
وبيّن جمران أن مديرية تربية ريف دمشق قامت بتجهيز مركزين امتحانيين في (سجن عدرا المركزي – وجديدة يابوس).