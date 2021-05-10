تحضيراً لامتحان الشهادتين.. اجتماع افتراضي عبر المنصة التربوية السورية

تحضيراً لامتحان الشهادتين عقد اليوم اجتماع افتراضي عبر المنصة التربوية السورية جمع وزراء التربية والداخلية والإدارة المحلية والمحافظون وقائد الشرطة في كل محافظة ومدراء التربية في عموم محافظات القطر .

وتحدث محافظ ريف دمشق المهندس معتز جمران عن استعداد المحافظة للعملية الامتحانية , وجهوزية وسائل النقل للكادر الرقابي – وتأمين الأسئلة ونقلها بسرية تامة مع قيادة شرطة المحافظة ,مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادتين 88000 ألف طالب وطالبة موزعين على 789 مركز امتحاني في 12 منطقة تعليمية, إضافة لتجهيز 5 مراكز تصحيح في قطنا والقطيفة والنبك ودمشق.