همتي: مؤشرات للإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة في بعض الدول

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، عن إحراز تقدم في المساعي المبذولة للإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في بعض الدول واصفا المؤشرات حول هذا الملف بالإيجابية.

همتي ذكر في تصريح للتلفزيون الإيراني، استعرض خلاله سياسات البلاد النقدية والمصرفية، أن الأخبار الواصلة إيجابية والمساعي المبذولة للإفراج عن الأرصدة شهدت تقدما مقارنة مع الماضي، لافتا إلى أن طهران ستعلن عن الأوضاع حينما تصبح المعلومات أكثر دقة.

وكان رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمود واعظي، أكد، أمس، أن مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي حققت “تقدما نسبيا” رغم الصعوبات وهي مستمرة لرفع الحظر واستيفاء حقوق الشعب الإيراني.