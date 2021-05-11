المقاومة الفلسطينية تستهدف بالصواريخ تل أبيب رداً على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

استهدفت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم تل أبيب ومحيطها بعشرات الصواريخ رداً على عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر والذي أسفر عن استشهاد 29 فلسطينياً وإصابة المئات.

وأفادت المقاومة وفق ما نقلت عنها وكالة “معا” بأنها أطلقت من قطاع غزة 130 صاروخاً مستهدفة تل أبيب ومحيطها فيما تحدثت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل مستوطن وإصابة عدد من المستوطنين جراء سقوط الصواريخ من غزة على تل أبيب.

وكانت المقاومة استهدفت في وقت سابق اليوم بعدد من الصواريخ مستوطنات الاحتلال المقامة على أراضي الفلسطينيين في محيط قطاع غزة وفي مدينتي اسدود وعسقلان بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ما أسفر عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة عدد من المستوطنين.

ومنذ أمس استشهد 29 فلسطينياً بينهم امرأة وتسعة أطفال وأصيب المئات بجروح من جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة المحاصر كما أصيب مئات الفلسطينيين بجروح من جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين في القدس المحتلة وباقي مدن وبلدات الضفة الغربية.