معلول يعلن القائمة الأولية لمنتخب سورية الوطني

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السوري بقيادة التونسي نبيل معلول اليوم الأربعاء، القائمة الأولية للمعسكر المحلي، الذي سيبدأ الأحد المقبل في دمشق، استعدادا لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقال اتحاد الكرة السوري، في بيان رسمي: “المعسكر سيبدأ باللاعبين المحليين، على أن يلتحق باقي اللاعبين بعد نهاية مختلف الدوريات، وعقب مشاركة فريقي تشرين والوحدة في كأس الاتحاد الآسيوي”.

وأضاف البيان: “القائمة موسعة تحسبا للإصابات، التي من الممكن أن تحصل في نهاية هذا الموسم للاعبين المحترفين، لا سيما المشاركين في كأس الاتحاد الآسيوي”.

ويحتل المنتخب السوري صدارة المجموعة الأولى، في التصفيات الآسيوية المزدوجة، برصيد 15 نقطة.

وضمت القائمة 35 لاعبا، كالتالي: