مجلس الشعب يدين بشدة الممارسات الهمجية الصهيونية بحق الفلسطينيين

أدان مجلس الشعب بأشد العبارات الممارسات الهمجية العنصرية الصهيونية بحق الشعب العربي الفلسطيني الأعزل مؤكداً أن هذه الممارسات انتهاك صارخ لكل المواثيق والقرارات والأعراف الدولية ومخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكد مجلس الشعب في بيان تلقت سانا نسخة منه وقوفه إلى جانب الفلسطينيين في القدس الشريف وكل بقعة من أرض فلسطين مبيناً أن السوريين الذي واجهوا على مدى سنوات وما زالوا يواجهون قوى الشر والإرهاب سيواصلون دعمهم لأشقائهم الفلسطينيين فعدوهم واحد وكذلك مصيرهم ونصرهم.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل ووقف الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على الشعب الفلسطيني ومساندته لاستعادة حقوقه المسلوبة مشيراً إلى أن مقاومة الفلسطينيين بكل فئاتهم أكثر الأعمال وحشية وإجرامية بصدور عارية يدعو للافتخار والاعتزاز.