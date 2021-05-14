شهيد لبناني على الحدود مع فلسطين المحتلة

استشهد مواطن لبناني متأثراً بجروحه بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية باستشهاد أحد الشابين اللذين أصيبا في وقت سابق من اليوم جراء حادث عند الحدود الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الوكالة أن الشاب المعروف محمد طحان (21 عاما) من سكان بلدة عدلون الجنوبية، فارق الحياة في مستشفى مرجعيون الحكومي، متأثرا بجروحه، إثر تعرضه مع مجموعة من الشبان الآخرين لقذائف صاروخية أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لدى محاولتهم اجتياز الشريط التقني عند الحدود مقابل مستعمرة المطلة.