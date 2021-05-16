أهالي مخيم اللاجئين الفلسطينيين في اللاذقية في تظاهرة تضامنية مع أبناء غزة

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة:

تنديداً بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة و تعبيرا عن التضامن مع أبناء الشعب العربي الفلسطيني في مواجهة الآلة العدوانية الصهيونية خرج أهالي مخيم اللاجئين الفلسطينيين في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية في تظاهرة حاشدة دعماً و تضامناً مع أبناء غزة في تصديهم العدوان الاسرائيلي الغاشم.

واستنكر المشاركون صمت المجتمع الدولي حيال الأعمال الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المغتصبة في فلسطين وردد المشاركون هتافات و شعارات عبروا فيها عن التضامن الأهل في غزة مرددين بالروح بالدم نفديك يا أقصى و بالروح بالدم نفديك يا فلسطين و هتفوا لسورية في وقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية و دفاعها عنها برغم كل التحديات و الظروف و هتفوا بعبارات الوفاء و التقدير لسورية و للقائد السيد الرئيس بشار الأسد على دعمه لنضال الشعب الفلسطيني و حمل المشاركون الرايات و الأعلام السورية و الفلسطينية.