جماهير العمال و الحرفيين في اللاذقية و فعالياتها النقابية يحتشدون دعماً و تأييداً للقائد بشار الأسد

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة

تواصلت مساء اليوم في محافظة اللاذقية ريفاً و مدينة الفعاليات الجماهيرية الاحتفالية دعماً و تأييداً لترشيح القائد الرمز بشار الأسد لرئاسة الجمهورية.

حيث أقام اتحاد عمال محافظة اللاذقية و اتحاد حرفيي المحافظة و الفعاليات الحزبية و الشعبية فعالية جماهيرية حاشدة أمام مبنى اتحاد عمال اللاذقية حضرها الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب و أعضاء قيادة فرع الحزب و الجبهة الوطنية التقدمية و أعضاء مجلس الشعب و رئيس مجلس المحافظة و قيادات الشعب الحزبية و المنظمات الشعبية و النقابات المهنية و جماهير العمال و الحرفيين.

وأكدت الكلمات أن شعبنا الأبي الذي التفّ حول جيشه الباسل و القيادة الحكيمة و الشجاعة لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد في مواجهة الحرب العدوانية، ودحر الإرهابيين و تطهير الأرض من دنس الإرهاب و إعلان النصر لسورية فإن شعبنا يجدد الوفاء للقائد العظيم د.بشار الأسد قائداً و رئيساً و ربّاناً للسفينة للانطلاق في مسيرة البناء و الإعمار بعد أن تحقق الانتصار.

وأكد المشاركون أن يوم السادس و العشرين من آذار هو يوم الوفاء للوطن و لقائد الوطن و أكد رئيس اتحاد عمال المحافظة منعم عثمان أن عمال اللاذقية مع حرفييها و جميع شرائح المجتمع و أبنائه و مؤسساته يقولون بالدم و الروح .

بدوره الرفيق جهاد برو رئيس اتحاد حرفيي المحافظة جدّد باسم جماهير الحرفيين عهد الوفاء للقائد الرمز بشار الأسد و أكد أن أبناء سورية ستيوجهون إلى صناديق الاقتراع في السادس و العشرين من شهر أيار ليؤكدوا أن القائد الأسد خيار سورية و السوريين نحو المستقبل المشرق لسورية انتصارا و إعماراً .

و أكد الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب أن كل رهانات الأعداء و المتآمرين سقطت و فشلت أمام صمود سورية بقيادة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد الذي استطاعت سورية وشجاعته و حكمته أن تحبط كل المؤامرات و أن تقف صامدة شامخة دولة قوية بمؤسساتها و بتلاحم أبنائها مع جيشهم الباسل و قائدهم الرمز السيد الرئيس بشار الأسد مؤكدا أن السوريين الذين انتصروا و صمدوا في ظل حكمة هذا القائد العظيم فإنهم سيكتبون بالدم نعم للقائد العظيم الذي حمى الديار و صنع الانتصار و يقود مرحلة الإعمار .

وألقيت في الاحتفالية قصائد شعرية و مقطوعات زجلية وطنية و أغنيات تغنّت بالوطن الغالي سورية الحبيبة و جيشها الباسل و عبّرت عن الوفاء للقائد بشار صانع الانتصار و أمل سورية نحو البناء و الإعمار .