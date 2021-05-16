وزير الصحة يطلع على واقع عمل المؤسسات والهيئات الصحية بحلب

البعث ميديا || حلب – معن الغادري:

ناقش وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش مع مديري المشافي والهيئات العامة التابعة لوزارة الصحة آليات تطوير العمل وسبل تأمين المستلزمات لتوفير الخدمات الطبية والصحية لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتمحورت مطالب المدراء المعنيين حول ضرورة تأمين الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية للمشافي العاملة وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة و سيارات الخدمة ، إضافة إلى الإستمرار بدعم المراكز الصحية بريف المحافظة والمدينة وتأمين الكوادر البشرية اللازمة لها ، إلى جانب تأمين الاعتمادات المالية لعدد من المشافي والإستمرار بترميم وصيانة المشافي المتضررة جراء الإرهاب.

وبين وزير الصحة أن المؤسسات الصحية والكوادر الطبية دفعت ثمناً باهظاً خلال السنوات الماضية نتيجة التخريب والدمار نتيجة الأعمال الإرهابية، مشيراً إلى أهمية هذه المطالب لدفع العمل إلى الأفضل بما يلبي احتياجات المرضى ، مبيناً أنه سيتم تسهيل اجراءات التعاقد مع الكوادر البشرية إضافة إلى التواصل مع وزارة المالية لتأمين الاعتمادات المالية الممكنة لترميم وتأهيل المشافي والمراكز الصحية وشراء الأجهزة الطبية الضرورية وفق الإمكانات المتاحة ، منوهاً بالتعاون المستمر لمحافظة حلب والمتابعة لإنجاح العمل.

من جانبه أشاد محافظ حلب حسين دياب بجهود الكوادر الطبية والتمريضية في حلب لما بذلوه من جهود كبيرة خلال سنوات الحرب، والتصدي لوباء كورونا.

وبدوره قدم مدير صحة حلب الدكتور زياد الحاج طه شرحاً وافياً حول واقع عمل المؤسسات الصحية وما تحتاجه من أدوات ومستلزمات للنهوض بالقطاع الصحي.