قيادة الحزب تلتقي اليوم الكوادر البعثية في فرع درعا ضمن الحملة الانتخابية التي تقوم بها

تستكمل قيادة الحزب أعمالها في إطار الحملة الانتخابية للرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد، لتصل إلى فرع درعا.

ونقل الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد تحيات ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد لأهالي محافظة درعا، منوهاً بأن القائد كان ولا يزال يعول كثيراً على هذه المحافظة القوية الصامدة التي تشكل خزان البعث والتي وقف الشرفاء من أهاليها ضد الإرهاب وبقوا إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري، مشيراً إلى السوريين جميعاً حينما يتمسكون بالقائد بشار الأسد فهم يتمسكون ببقاء سورية قوية وكي تبقى الثقل الحقيقي في المنطقة، لذا على الجميع العمل بإخلاص لضمان مستقبل سورية وردّ جزء من الجميل للقائد الذي دافع عن سورية لنطبق الشعار الذي اختاره القائد لحملته وهو “الأمل بالعمل والذي يمثل الامل بالمستقبل الافضل

وفي ختام حديثه أكد الرفيق الهلال أن محافظة درعا التي أرادها الإرهاب أن تكون بلون مغاير لا يمكن إلا أن تكون بلون وطني، فدرعا صوت مدوّ بوجه كل المتآمرين.

واستمع الرفاق في القيادة لمداخلات ومقترحات الحضور.

حضر اللقاء الرفيق ياسر الشوفي والرفيق شعبان عزوز عضوا القيادة المركزية للحزب.