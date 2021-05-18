السفير حداد: سفارتنا في موسكو تستكمل الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية

استكملت السفارة السورية في روسيا استعداداتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقرر في العشرين من أيار الجاري بالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج.

وأشار السفير الدكتور رياض حداد في حديث لمراسل سانا في موسكو إلى أن أبواب السفارة ستكون مفتوحة يوم الخميس المقبل من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي لموسكو لاستقبال أبناء سورية من المغتربين المقيمين والطلبة الدارسين للإدلاء بأصواتهم وفق أحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة والتعليمات الصادرة عن اللجنة القضائية العليا والجهات المشرفة على الانتخابات.

ولفت السفير حداد إلى أنه تم إنجاز جميع التدابير التقنية من تخصيص غرف سرية لإدلاء الناخبين بأصواتهم بكل حرية وديمقراطية إضافة إلى الحبر السري ووضع صور كبيرة للمرشحين الثلاثة في هذه الانتخابات ليتمكن المواطنون من إعطاء أصواتهم للمرشح الذي يختارونه.

وأوضح السفير حداد أنه تم أيضاً اتخاذ جميع التدابير اللازمة المتطابقة مع القوانين الروسية والمتعلقة بالإجراءات الوقائية الاحترازية ضد جائحة كورونا والتقيد بتعليمات التباعد المكاني وارتداء الكمامات وعدم الازدحام.

وكانت سفارة سورية في موسكو دعت المواطنين السوريين لتسجيل أسمائهم في قوائم انتخابية أما عبر الحضور شخصياً أو من خلال البريد الالكتروني للسفارة وعنوانها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المغتربون والطلبة الدارسون في الجامعات والمعاهد الروسية في عدة فعاليات وطنية واجتماعية أقيمت في مقر السفارة خلال الفترة الماضية تمسكهم بأداء واجبهم وممارسة حقهم في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي من أجل مستقبل سورية وتقدمها وازدهارها.