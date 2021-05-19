روسيا تعتزم تحديث أسطول غواصاتها القتالية

أعلنت روسيا عزمها استبدال الغواصات القديمة التابعة لسلاح بحريتها بغواصات استراتيجية متطورة.

فلاديمير بوسبيلوف عضو مجلس إدارة اللجنة الصناعية العسكرية الروسية قال في تصريح نقله موقع روسيا اليوم: إن “روسيا تخطط لإخراج الغواصات السوفيتية النووية القديمة من الخدمة في سلاح البحرية حتى عام 2030 لاستبدالها بغواصات استراتيجية متطورة”، لافتا إلى إنه مع حلول عام 2030 ستكون روسيا قد شغلت الغواصتين الجديدتين رقم 9 و10 من فئة بوري 955 أيه.

وأضاف بوسبيلوف: إنه تزامنا مع تشغيل هاتين الغواصتين ستسحب من سلاح البحرية الروسي آخر غواصة نووية قديمة طورت في إطار المشروع بي دي أر أم 667 التي شهدت منذ ستينيات القرن الماضي عددا من التحسينات وطورت منها نماذج مختلفة.

وأوضح بوسبيلوف: أن غواصات بي دي أر 667 و بي دي أر أم 667 التي طورتها وعدلتها روسيا خلال العقود الماضية وتسليحها بمنظومات متنوعة من الصواريخ الباليستية وبإمكان هذه الغواصات توجيه ضربات للأهداف المعادية على بعد أكثر من11 ألف كيلومترا دون الحاجة إلى الخروج من قواعدها البحرية.