مهرجانات رياضية متنوعة باللاذقية دعماً للقائد بشار الأسد

البعث ميديا || اللاذقية – خالد جطل:

يواصل رياضيو اللاذقية فعالياتهم المتنوعة احتفاء بالاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية وتعبيراً عن دعمهم وتأييدهم للقائد بشار الأسد داعم الرياضة والرياضيين وشهدت مدينة جبلة لقاء كرنفالي بكرة القدم جمع قدامى نجوم أندية اللاذقية وقدامى نجوم نادي جبلة انتهى بالتعادل الإيجابي 6/ 6 وأكد اللاعبون من مختلف الأجيال الكروية تأييدهم لمرشح الشعب معلنين تضامنهم الكامل مع من صان كرامة العرب ووقف بوجه الحرب الكونية متسلحاً بصمود جيشنا الباسل وشعبنا وتضحياتهم بالغالي والنفيس.

شارك بالاحتفالية نجوم سبق لهم اللعب للمنتخبات الوطنية ورفع علم الوطن عالياً بالمحافل الدولية، شهد الاحتفالية الرفيقة تهاني شليحة عضو قيادة فرع الحزب رئيس مكتب الشباب والرياضة والرفيق أيمن أحمد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام والرفيقة رشا الشمالي رئيس تنفيذية اللاذقية وفواز نصور عضو مجلس الشعب واعضاء اللجنة التنفيذية نضال يعقوب وعلاء ماوردي وشريف الأطرش وعصام ماشي وحلا إسماعيل وبسام زراوند رئيس دائرة التربية الرياضية بتربية اللاذقية.

وعقب اللقاء أثنت الرفيقة تهاني شليحة على الرياضيين وأشادت بقدامى اللاذقية وجبلة والذين أكدوا أن القائد الرمز بشار الأسد هو اختيارهم لقيادة سورية وأكدت أن الرياضيين هم الرديف لجيشنا الباسل، من جهتها عبّرت الرفيقة رشا الشمالي عن تمسك الرياضيين بالقائد البشار الذي صان الوطن ووقف بوجه أعداء الإنسانية لتحقيق الأمن والأمان في حين تحدث الكابتن رفعت الشمالي مدربنا الوطني والخبرة الكروية عن المشاركين وقال : سيكمل الرياضيون المشوار مع القائد بشار لأنهم يؤمنون بالله والوطن وتاريخ سورية لمواصلة صمود سورية شعباً وجيشاً بقيادته الحكيمة لتحقيق النصر، وتابع: سننتخب من قال “الأمل بالعمل” والانتخاب مسؤولية مجتمع بأكمله وعلي كل مواطن ممارسة حقه، ورياضياً سيكون أملنا بالعمل لتصحيح الكثير من المفاهيم بدءاً من الاحتراف مروراً بالكوادر ونبذ الأنا واحترام الرأي الآخر والعمل لاستقطاب الخبرات الرياضية التي عملت لسنوات طوال للاستفادة من خبراتها.

وتستمر الفعاليات الرياضية في اللاذقية حيث تقيم اللجنة التنفيذية باللاذقية عدداً من الفعاليات الرياضية احتفاء بالاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية ومنها مهرجان رياضي للألعاب القتالية في نادي حطين كما يقام يوم الأحد مهرجان رياضي منوع بنادي الحفة يعقبه مهرجان لكرة السلة في نادي تشرين وصباح الاثنين يقام مهرجان سباحة مركزي للمسافات الطويلة بمشاركة نخبة سباحي القطر وتختتم الفعاليات بمسير للاعبي الدراجات الهوائية يجوب شوارع اللاذقية وينتهي عند تمثال القائد الخالد في ساحة الشيخ ضاهر.