إيران: انتهاء الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية

أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لها الحق في الوصول إلى كاميرات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وقال قاليباف في جلسة مجلس الشورى اليوم: إن “المجلس عازم على تنفيذ تفاصيل قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني في وقته المحدد، مضيفا إن مهلة الأشهر الثلاثة المتاحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهت يوم أمس وبناء عليه لا يحق لها الوصول إلى صور ومعلومات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأضاف قاليباف: تحقق النصر في ظل الوحدة والتضامن بوجه كيان الاحتلال المجرم المجهز بجميع الإمكانيات والمعدات والمدعوم من الغرب بقيادة الولايات المتحدة.