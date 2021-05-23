تضامنا مع الشعب الفلسطيني..مظاهرة في مونتريال الكندية

شهدت مدينة مونتريال الكندية مظاهرة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، رفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية ولافتات كتب عليها (فلسطين حرة) وساروا في شارع سانت كاثرين الشريان التجاري الرئيسي في المدينة بعد وقفة احتجاجية نظموها أمام قنصلية الكيان الإسرائيلي في المدينة.

وقالت إحدى المتظاهرات “نحن هنا للتضامن مع فلسطين”، فيما أشارت أخرى إلى أنها تتظاهر تضامنا مع الأطفال في قطاع غزة وللتنديد “بالأفعال الإسرائيلية المنافية للإنسانية”.

بدورها اعتقلت الشرطة الكندية أحد المشاركين في المظاهرة بعد أن أعلنت أنها تعتبرها “غير قانونية” بذريعة قيام بعض المشاركين فيها برمي الحجارة على عناصرها.