الادعاء العام الروسي يحذر من تصاعد الجرائم الالكترونية في البلاد

حذر مكتب الادعاء العام في روسيا من أن تصاعد الجرائم الإلكترونية في روسيا يشكل تهديدا للأمن القومي للبلاد.

وبحسب “تاس”، قال أندريه نيكراسوف رئيس دائرة الشؤون التنظيمية والتحليلية في المكتب: “خلال السنوات الأخيرة بلغت الجرائم المرتكبة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مستوى يمكن أن يعتبر كتهديد للأمن القومي الروسي”.

وأضاف: إن “هذا التهديد خطير بشكل خاص بالنظر إلى التمويل المنخفض لمثل هذه الجرائم” مبينا أن “مسألة توفير الأمن في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة تحولت إلى موضوع بالغ الأهمية”.