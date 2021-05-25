إطفاء درعا يخمد عددا من الحرائق بالمحافظة

أخمد فوج الإطفاء في محافظة درعا ستة حرائق نشبت أمس في أعشاب يابسة ومنزلين سكنيين بمناطق مختلفة من المحافظة.

قائد فوج الإطفاء العقيد محمد محاميد أفاد بأن حريقين اندلعا في منزلين سكنيين في طفس وبصرى الشام، إضافة إلى أربعة حرائق اندلعت في أعشاب يابسة جنوب بلدة الحارة وجانب جسر بلدة خربة غزالة والمنطقة الصناعية بالمدينة وشرق مدينة داعل، مؤكدا أن عناصر الفوج بالتعاون مع الأهالي والجهات المعنية في مديرية الزراعة ومؤسسة المياه حالوا دون امتداد الحرائق إلى مناطق أخرى.

ودعا محاميد المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حريق على الرقمين 113 و109 قبل توسع دائرتها باتجاه المحاصيل الزراعية وأملاك المواطنين.