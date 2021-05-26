أهالي دير الزور يدلون بأصواتهم مع اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع

بدأت في محافظة دير الزور عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية مع فتح صناديق الاقتراع بالمراكز الانتخابية الموجودة بالمحافظة.

وبدأ توافد المواطنين إلى المراكز الانتخابية في المحافظة مع اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع عند السابعة من صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم في ظل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لفيروس كورونا.

وذكر رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات القاضي زياد السرهيد أن جميع المراكز الانتخابية بالمحافظة افتتحت أبوابها أمام المواطنين بعد تجهيزها بكل المستلزمات مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لكورونا.