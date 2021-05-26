الشبيبة تستكمل خطتها بافتتاحِ مركزٍ جديد للمشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر بحماة

حماة – حسان المحمد

افتتح الرفيق علي العباس المكلف بتسيير أمور المنظمة المشروع الثالث تكوين في محافظة حماه لدعم المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر بعد برنامجي وصية وبذور وبحضور الرفاق أمين فرع الحزب بحماة المهندس محمد أشرف باشوري و عضو قيادة فرع الحزب رئيس مكتب الشباب رضية السقر، عضو قيادة اتحاد الشبيبة محمد القاسم، وشادي سعادة أمين فرع الشبيبة بحماة و عضو مجلس الشعب عصام سباهي، أمين و أعضاء قيادة فرع الشبيبة بحماة.

حيث أوضح الرفيق علي العباس أن هذا البرنامج يُعنى بتوظيف الطاقات الشبابية و الأفكار الإبداعية لإطلاق مشروعات إنتاجية تعود بالفائدة و الربح بما يؤمِّن لهم دخلاً جيداً و يوفر إمكانية تطوير المشروع وضمان استمراريته.

وأضاف: إنّ برنامج تكوين و غيره من البرامج التي باشرت بها منظمتنا تستهدف بالدرجة الأولى وقبل كل شيء تمكين شريحة الشباب و تدريبهم ليكونوا على أتمِّ الاستعداد و الجاهزية لسوق العمل و توفير بيئة عمل لهم في ظلِّ الوضع الاقتصادي و الحصار المفروض على سورية حيث أن (تكوين) خاص بتشكيل حواضن لطلاب التعليم الفني والمهني وربطهم بسوق العمل.

كما جال الرفيق علي العباس وصحبه على أقسام المركز واستمعوا من الكادر الفني إلى شرحٍ مفصل عن المركز المتضمِّن صالتين الأولى للمخارط و الثانية صالة تسوية ضمن وحدة تصنيع ميكانيكي يضمُّ مخارط تقليدية عدد خمسة عشر، مخرطة مبرمجة كبيرة ، مخرطة مبرمجة صغيرة، فارزة مبرمجة صغيرة ، خمسُ آلاتِ تفريزٍ تقليدي ، مجلخة إسطوانية، مسطحة، مقاشط عدد أربعة بالاضافة للآلات الداعمة كالمثاقب العمودية عدد خمسة ومنشار ترددي ومقص آلي شريطي عدد اثنان و عِددٍ يدوية.