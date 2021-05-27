لاستكمال توفيرها عبر البطاقة الالكترونية.. استجرار 43 طن رز بالسويداء

استجر فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء كمية 43 طناً من مادة الرز لاستكمال توفيرها للمواطنين عبر البطاقة الالكترونية بموجب الرسائل النصية المحولة لهم.

مدير فرع المؤسسة، المهندس مأمون أبو حسون، ذكر أن الفرع بدأ تعبئة الكميات المستجرة بالأكياس وطرحها تباعاً بالصالات، مبيناً أن إجمالي الكميات الموزعة من المادة قبل الاستجرار خلال الفترة الماضية كان نحو ألف طن.

كما لفت إلى مواصلة توفير مادة السكر عبر البطاقة الالكترونية، حيث بلغت الكميات الموزعة منها حتى تاريخه نحو 1100 طن، مشيراً إلى استمرار صالات الفرع بالعمل لتوفير المواد المدعومة بموجب البطاقة الإلكترونية لأشهر شباط وآذار ونيسان إلى نهاية الشهر الحالي لضمان حصول المواطنين عليها بما في ذلك أيام العطل.