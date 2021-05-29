خطوة غريبة.. مانشستر سيتي يعرض محرز وسترلينج للبيع

قال تقرير صحفي إنجليزي، اليوم السبت، إن مانشستر سيتي يعمل حاليًا على تسويق اثنين من نجومه، قبل فتح باب الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل إبرام تعاقدات جديدة استعدادًا للموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، استقر على طرح اسمي رياض محرز، ورحيم سترلينج، للبيع مع فتح فترة الانتقالات.

وأضافت الصحيفة أن قائمة اللاعبين غير المحصنين في مانشستر سيتي تضم أيضًا المهاجم جابرييل جيسوس والمدافع إيميريك لابورت.

وذكرت الصحيفة، أن النادي الإنجليزي، جاهز لمناقشة العروض التي قد تصل لنجميه سترلينج ومحرز، ويأمل في بيعهما بمقابل مادي كبير، لتمويل صفقتي هاري كين مهاجم توتنهام، وجاك جريليش صانع ألعاب أستون فيلا.