مصرع شخصين وإصابة 20 في إطلاق نار فلوريدا الأمريكية

أفادت الشرطة الأمريكية بمقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء حادث إطلاق نار في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وبينت الشرطة المحلية أن ثلاثة أشخاص مجهولين وصلوا إلى قاعة مناسبات بسيارة وفتحوا النار عشوائياً على الموجودين ثم لاذوا بالفرار موضحة أن عمليات البحث عنهم لا تزال جارية.

بدوره قال قائد شرطة مقاطعة ميامي ألفريدو راميريز على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “تم خلال الحادث إطلاق النار على حشد من الناس ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين” فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن عدد المصابين جراء الحادث قد يصل إلى 25 شخصاً.