9070 طالباً وطالبة يتقدمون لامتحان شهادة التعليم الأساسي بالسويداء

توجه صباح اليوم أكثر من 9 آلاف طالباً وطالبة إلى المراكز الامتحانية في السويداء لتقديم امتحان شهادة التعليم الأساسي.

الرفيقان فوزات شقير، أمين فرع الحزب، ومحافظ السويداء همام دبيات، أكدا خلال جولتهما على عدد من المراكز الامتحانية، للاطمئنان على سير الامتحانات، أهمية توفير الأجواء الهادئة وكافة الإجراءات الصحية و الوقائية لتأمين الراحة للطلاب.

مدير التربية أشار إلى أن عدد المتقدمين إلى الامتحانات بلغ 9070 طالباً وطالبة موزعين على 138 مركزاً امتحانياً على ساحة المحافظة مؤكداً اتخاذ كافة الاجراءات التي تساهم في التقديم الهادئ والمريح وضمن الاجراءات الصحية الوقائية.

شارك في الجولة اللواء قائد الشرطة ورئيس مكتب التربية والطلائع في فرع الحزب وعضو المكتب التنفيذي المختص ونقيب المعلمين في المحافظة.

البعث ميديا || منار الحجار|| السويداء

