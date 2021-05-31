إصابة مسلحين من “قسد” بانفجارين استهدفا مقراً وسيارة لهم بريف دير الزور

أصيب خمسة مسلحين من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء انفجارين استهدفا مقراً وسيارة للميليشيا في بلدتي الكشكية والحصان بريف دير الزور في ظل تصاعد حالة الغضب والرفض الشعبي لممارسات هذه الميليشيا.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مسلحاً من ميليشيا “قسد” أصيب في هجوم نفذته الفصائل الشعبية على مقر الميليشيا في بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي بعبوة ناسفة أدى أيضاً إلى وقوع أضرار مادية في المقر.

وفي ريف دير الزور الشمالي أشارت مصادر محلية إلى أن انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة عسكرية لميليشيا “قسد” في بلدة الحصان أسفر عن إصابة 4 مسلحين من الميليشيا وإحداث أضرار مادية بالسيارة.