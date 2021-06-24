مركز خدمة المواطن الالكتروني بطرطوس بالخدمة

طرطوس- محمد محمود

افتتح أمس الأربعاء 23 حزيران مركز خدمة المواطن الالكتروني في مجلس مدينة طرطوس، وسيقدم المركز الذي يعتبر الأول من نوعه في المحافظة خدمات مختلفة عبر تطبيق الكتروني مخصص لهذا الغرض.

أمين عام المحافظة حيدر مرهج أكد بتصريح للبعث ميديا أن افتتاح المركز الالكتروني اليوم يعتبر قفزة نوعية في موضوع تبسيط الإجراءات، وفي الإسراع بتقديم الخدمات في محافظة طرطوس، وهذه بداية رائعة حيث يتم الدخول لموقع الخدمات عبر الموبايل، ويتم تسجيل العنوان من قبل المواطن حيث تقوم مؤسسة البريد بإيصال الخدمة للمتلقي مباشرة، وهي مجانية في هذه المرحلة.

من جهته تحدث رامي عيسى مدير مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة طرطوس عن تفاصيل إضافية متعلقة بالمركز فقال: يأتي افتتاح المركز اليوم بعد توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد ، ورعاية محافظ طرطوس ورئيس مجلس المدينة، وافتتاح مراكز مماثلة في دمشق، وحمص، وحلب، وحماة، واللاذقية ليكون خطوة مهمة لتبسيط الإجراءات وإيصال الخدمة لهم بأبسط الطرق وأسهلها.

وأضاف: تم تحديد الموقع للمركز، وعملية الربط من قبل مؤسسة الاتصالات مع المركز الرئيسي، ليباشر العمل منذ اليوم وتقديم خدمتين أساسيتين هما: خدمة السجل المدني بكل أنواعها ( بيان ولادة، وفاة، طلاق، بيان قيد فردي)، وخدمة خلاصة السجل العدلي، علما أنه سيتم توسيع هذه الخدمات تدريجيا لتشمل خدمات مجلس المدينة وخدمات نوعية أخرى.

ونأمل أن تكون هذه الانطلاقة واعدة ما يسهل على المواطن طلب الخدمة عبر تطبيق “معاملاتي”، عن طريق الموبايل أو عن طريق الويب حيث يتم تسديد الخدمة الكترونيا عندما يكون لديه حساب في أحد المصارف المعتمدة ويضع مكان العمل أو المكان أو أقرب مكان يريده، حيث تصل الخدمة إليه، وهي خطوة مهمة باتجاه تخفيف الفساد والحد منه.