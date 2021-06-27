جامعة دمشق تتحضّر لعدد من النشاطات الرياضية

تعتزم جامعة دمشق تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية، بكرة التنس والطاولة والقدم والسلة والشطرنج، للسادة أعضاء الهيئة التدريسية والإداريين فيها، في إطار توجهات رئاسة الجامعة بإيلاء الأنشطة الرياضة الاهتمام والرعاية والدعم المقدم لإعادة تأهيل الملاعب الرياضية في حرم الجامعة.

مدير الأنشطة في الجامعة، المهندس عمار محمود، أوضح بأن الجامعة أنهت تحضيراتها لإقامة عدد من النشاطات الرياضية ضمن ملاعبها، والتي سيشارك بها أساتذة وعاملين من الجامعة، في خطوة تهدف إلى ترقية النشاطات الرياضية بالوسط الجامعي، وإتاحة الفرصة لجميع العاملين في الجامعة للمشاركة فيها، وذلك بحسب مانشر موقع الجامعة.

ولفت محمود إلى أن الجامعة وضعت مؤخرا برنامج زمني لإقامة العديد من الفعاليات الرياضية، على أن تكون البداية ببطولة أساتذة الجامعة بكرة المضرب (تنس)، إضافة لبطولة الطاولة والشطرنج.

مدير الأنشطة بين أنه في الوقت الذي تجري التحضيرات لإقامة كرنفال بكرة القدم، بمشاركة الأساتذة ونجوم اللعبة في سورية، وكذلك مباراة بكرة السلة بأسلوب احترافي سيعيد لجامعة دمشق ألق المنافسات الرياضية السابقة والتي كانت تقام بطابع ترفيهي مميز.

وأشار إلى أنه تم التعميم على كليات وإدارات الجامعة للمشاركة في تلك الأنشطة وأدراج أسمائهم لدى دائرة النشاط الرياضي المجاورة لمدينة باسل الأسد الجامعية بالمزة، منوها إلى أن الأنشطة الرياضية النوعية مستمرة على مدار العام وتشمل مختلف الألعاب.

كما دعا العاملين وأعضاء الهيئة التدريسية إلى المشاركة في تلك الفعاليات، كل حسب رغبته ونوع الرياضة التي يمارسها، في ظل توفر كل الظروف والوسائل المناسبة للمشاركة في هذه النشاطات.