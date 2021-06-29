إيقاف تزويد محطتي وقود مخالفتين و إعادة افتتاح اثنتين في اللاذقية

البعث ميديا- اللاذقية – مروان حويجة

قررت اللجنة الفرعية للمحروقات في اللاذقية إيقاف تزويد محطة الخليل بالمادة لمخالفتها بنزع أختام الرصاص و إعادة التعامل مع محطتي كرسانا و اللاذقية بعد انتهاء المدة المحددة بقرار توقف تزويدها بالمادة و دفع الغرامة المترتبة على ذلك كما أقرت اللجنة ايقاف تزويد محطة الرضا للمحروقات نتيجة مخالفتها بمواصفات المحطة دون الحصول على الموافقة اللازمة واجراء الكشف على المحطة لاتخاذ الاجراء المناسب حيال المخالفة.

و استعرضت اللجنة آلية توزيع مادة مازوت التدفئة الجديدة التي تبدأ اعتبارا من الاول من الشهر القادم عن طريق الرسائل عبر تطبيق /وين/ بعد تحديثه وذلك باختيار العنوان المحدد /حي ..قرية/ في الخانة المخصصة لمازوت التدفئة.

و طلب محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم من إدارة فرع شركة المحروقات وضع ضوابط لعمل الصهاريج و إيجاد الية مراقبة لالتزام الصهاريج بالتعبئة وفق الرسائل وناقشت اللجنة مجموعة من الطلبات المقدمة من المواطنين للمكتب التنفيذي وفرع محروقات والاجراءات التي اتخذتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك و تطرق الاجتماع إلى آلية توزيع المازوت الزراعي على الفلاحين حيث أكد المحافظ السالم أن المحافظة وضعت أولوية في توزيع المازوت الزراعي و أعطت الجهات المعنية فيها كامل الصلاحيات بغرض إيصال المادة والمطلوب التنسيق الدائم بين الزراعة واتحاد الفلاحين وفرع سادكوب لمنع التجاوزات و ايصال المادة للمستفيدين.