الجو صيفي والحرارة أعلى من معدلاتها

توقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن تستمر الأجواء الصيفية الحارة السائدة في البلاد فيما توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثير منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط مساء والبحر خفيف ارتفاع الموج في حين لا يطرأ تغيير يذكر على الحالة الجوية السائدة يوم غد الخميس.