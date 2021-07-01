اعتقال إرهابي في جمهورية تتارستان الروسية

اعتقل الأمن الفيدرالي الروسي إرهابيا في جمهورية تتارستان يعمل على نشر الفكر المتطرف وتجنيد أشخاص في صفوف الإرهابيين.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان اليوم: “قام جهاز الأمن بالتعاون مع قوات الحرس الوطني ووزارة الداخلية في إطار عملية خاصة في جمهورية تتارستان باعتقال زعيم تنظيم (حزب التحرير) الإرهابي”، وفق ما نقلته أوردته وكالة “سبوتنيك”.

وأشار البيان إلى أن متزعم التنظيم في تتارستان عمل على تجنيد مواطنين في صفوف الإرهابيين وكان ينشر من خلال شبكة الإنترنت إيديولوجية إرهابية للوصول إلى أهدافه إلى جانب تشجيع التطرف الديني.

ولفت البيان إلى أنه تم ضبط مواد دعائية لهذا التنظيم الإرهابي ووسائط إلكترونية في مكان إقامة المعتقل.