بمشاركة ٥٣ جناح انطلاق مهرجان العاصي بحماة بدورته الأولى

البعث ميديا || حماة – حسان المحمد

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان العاصي الذي تقيمه محافظة حماة بالتعاون مع وزارة السياحة وذلك في خان رستم باشا

بمشاركة ٥٣ جناح من مختلف المحافظات وبمنتجات متعددة

وبين محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي أن الهدف من المهرجان تسريع دوران العجلة الاقتصادية عبر سوق للبيع المباشر من المنتج إلى المستهلك وبأسعار منافسة للأسواق ومناسبة للمواطنين ، مؤكدا دعم المحافظة لأي مبادرة من شأنها تخدم المواطنين وتقدم لهم المساعدة لتخفيف الأعباء عنهم.

وذكر خالد حسيناوي مدير عام شركة ماسة ومنظم المهرجان

هذه المشاركة هي الاولى من نوعها وبدورتها الأولى في محافظة حماة حظيت بإقبال جيد من شركات متعددة من حماة ومحافظات أخرى وبأسعار منافسة تصل حتى ٣٠ بالمئة والهدف منه إيصال المنتج إلى المستهلك مباشرة في ظل الظروف الصعبة.

فيما عبر عدد من المواطنين الذي ارتادو المهرجان بأن البداية تشهد انخفاض بالأسعار عن السوق وخصوصا مواد الغذائية والزيوت ومواد المنظفات المنزلية

يذكر أن المهرجان الذي تستمر فعالياته عشرة أيام ، يوجد فيه ٥٣ جناحا من مختلف المنتجات الغذائية والمنظفات والالبسة و معرض زهور ، وباسعار مخفضة