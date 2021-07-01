طلقة تنوير 76: معركة “سـيـف القدس”
المجلة الثقافية للائحة القومي العربي… عدد 1 تموز 2021
– رسائل “سيـ ف القدس”… بين نشوة الانتصار والحذر/ كريمة الروبي
– جولة “سيـ ف القدس”: الإنجازات والمخاطر/ إبراهيم علوش
– معركة “سيـ ف القدس” في ميزان الصراع العربي-الصهـ.يو ني/ بشار شخاترة
– مراجعة نقدية للبعد القومي والعروبي في خطاب علال الفاسي/ إبراهيم حرشاوي
– الحل المرحلي (2010)/ ناجي علوش
– قصيدة العدد: شكراً دمشقُ/ عبد الرزاق عبد الواحد
– رسم العدد: المناضل الوطني والقومي نزار بنات
لقراءة العدد:
http://www.freearabvoice.org/?p=7136&fbclid=IwAR1EJFc3cnWQ0COJWo-olLPXETc7ju5sy-oh0Slf97JzWUNwXxAPAqqiYTM
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http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2021/06/TT-76.pdf
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