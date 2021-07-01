في حال تلقيهم اللقاح.. إعفاء السوريين والأجانب القادمين إلى سورية من وثيقة “PCR”

أصدر وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش تعميما على مديريات الصحة في المحافظات يطلب فيه إعفاء السوريين والأجانب القادمين إلى سورية من إبراز وثيقة إجراء اختبار PCR في حال تلقيهم اللقاح ضد كورونا.

واشترط التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه حصول القادمين على شهادة رسمية صادرة من الجهات الصحية المعتمدة بتلقيهم جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا مع الالتزام بكل الاشتراطات الصحية.

وكان الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا قرر إعفاء عدد من الفئات الذين تتطلب طبيعة عملهم التنقل الدائم بين سورية ولبنان من تقديم وثيقة تثبت إجراء اختبار PCR في حال إبراز شهادة تثبت تلقيهم جرعتي لقاح من الجهات المعتمدة لدى وزارة الصحة في سورية إضافة إلى إعفاء المواطنين السوريين القادمين من الخارج والحاصلين على شهادة اللقاح واختبار PCR من الحجر الصحي والاكتفاء بالحجر المنزلي.