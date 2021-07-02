انطلاق فعاليات صيف حلب للتسوق والترفيه

حلب – معن الغادري

بمشاركة حوالي 130 من الشركات التجارية المحلية المختصة بإنتاج الصناعات النسيجية والكيميائية والغذائية والخدمية انطلقت ليل أمس على أرض معهد الأخوة بحلب فعاليات مهرجان صيف حلب ٢٠٢١ والذي يستمر لأسبوعين .

وبين أحمد الياسين نائب رئيس المكتب التنفيذي في مجلس المحافظة أهمية مهرجانات التسوق والتي تسهم في تحريك الحياة التجارية وتقدم للمستهلك المنتج الوطني بأسعار منافسة ومخفضة ومن المنتج إلى المستهلك.

بدوره أوضح ماجد الركبي مدير الهيئة المنظمة للمهرجان أن الغاية من إقامة المهرجان هو تخفيف عبء ارتفاع الأسعار بتقديم أسعار تشجيعية ومنافسة عن الأسواق للمواطن .

وأشار إلى أن السوق ينقسم إلى قسمين الأول مخصص لعمليات التسوق والثاني ترفيهي يشمل مجموعة من المطاعم ومدينة ألعاب للأطفال إضافةً لمسرح لإقامة الحفلات الموسيقية.

وأوضح عدد من الزائرين أن المعروضات متنوعة والأسعار مقبولة ومخفضة.

في حين أشار آخرون أن الأسعار أقل بنسب بسيطة عن السوق وهي عموماً مرتفعة قياساً على الدخل والمردود .

ولفتت إحدى الزائرات إلى أن تنوع المعروضات يتيح لها أكثر من خيار لشراء بعض المواد الأساسية واحتياجات أسرتها لاستقبال العيد .