الشوفي يلتقي متبعي دورة مشرف فرقة ومشرف وحدة لطلاب معاهد التربية بحماة

حماة – حسان المحمد

أكد الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب خلال لقائه متبعي دورة مشرف فرقة ومشرف وحدة لطلاب معاهد التربية إعداد المدرسين وذلك على مدرج فرع الحزب وبحضور الرفيق أمين فرع حماة للحزب المهندس اشرف باشوري وبين الشوفي لمتبعي الدورة أهمية وجودهم الآن ومستقبلاً ليصنعوا ويبنوا الأجيال القادمة بناءً صحيحاً ويقودوهم إلى الطريق والانتماء الوطني ، مبيناً أهمية التربية الوطنية ونقلها من جيل إلى جيل ، مشيراً إلى ضرورة التسلح بالوعي والفكر لأن الإرهاب عمد خلال الحرب إلى تدمير مدارس السوريين .

و أضاف الرفيق الشوفي إن الجميع يعول على جيل الشباب لإعادة سورية كما كانت ، وحمل راية حزب البعث العربي الاشتراكي منوهاً لوجود المرأة في المجتمع ودورها الكبير في مجال التعليم وتربية الأطفال تربية أخلاقية وغرس القيم الوطنية لديهم، مؤكدا أن نتعلم من بعض الولاء والانتماء.

وأكد على نضال بواسل جيشنا في محاربة الإرهاب وتطهير تراب الوطن من رجس العملاء وتسعى الدولة لتأهيل الكوادر وإجراء مسابقات لتعيين طلاب المعاهد وتقوم منظمة طلائع البعث بالتأهيل ليصبحوا قادة الجيل ويبنون جيل وطني من خلال توليهم أمانة تربية أطفالنا مخاطبهم أنتم الشباب المعول عليكم حمل الراية وأنتن خنساوات الوطن نعول عليكم الدور الكبير في تربية أولادنا والمنظمة مدرسة في غرس القيم الوطنية في الناشئة وهي أول من أعلن الوفاء للقائد من خلال الرسالة التي وجهوها لقائد الوطن في الاستحقاق الرئاسي فحزبنا يسعى لتأمين التعليم المجاني رغم تكاليفه العالية والاستيعاب الجامعي في جامعات ومعاهد القطر ودعم القطاع الصحي المجاني ودعم ربطة الخبز ولقمة عيش المواطن.

وأكد على دور الشهيد في الحفاظ على وحدة الأرض من خلال التضحية في سببل الدفاع عن الوطن وترابه.

ثم افتتح الرفيق الشوفي المعرض الفني لدورة مشرف فرقة ومشرف الوحدة لطلاب معاهد التربية تضمن لوحات فنية ووطنية رسمها الطلاب متبعي الدورة إضافة الفقرة فنون شعبية.