جراء حريقين.. احتراق عدد من الخيام في مخيمين للمهجرين السوريين شمال لبنان

اندلع حريق في أحد مخيمات المهجرين السوريين في خراج بلدة ببنين بقضاء عكار شمال لبنان صباح اليوم دون أن تتضح حتى الآن أسباب هذا الحريق.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن فرق الإطفاء عملت على إخماد النيران التي أتت على 3 خيام وهجرت ساكنيها وأتلفت ما فيها من مقتنيات ومؤن.

كما اندلع حريق مماثل في أحد مخيمات المهجرين السوريين في بلدة الحمرة حيث أتت النيران على خيمتين فيما تولى عناصر الدفاع المدني السيطرة على الحريق والحد من انتشاره.